Hollandske spioner tog russiske hackere på fersk gerning i amerikansk valgindblanding

SAN FRANCISCO

I sommeren 2014 lykkedes det en hacker fra den hollandske efterretningstjeneste, AIVD, at bryde ind i et russisk computernetværk i en universitetsbygning nær Den Røde Plads i Moskva.

På det tidspunkt vidste hackeren ikke, hvad det ville føre med sig. Men et år senere kunne hollandske agenter fra AIVD’s hovedkvarter i Zoetermeer følge med, da russiske hackere gik til angreb på Det Demokratiske Parti i USA.

Det hollandske spionagentur havde uden at vide det infiltreret den berygtede, russiske hackergruppe, Cozy Bear, og kunne følge, da gruppen stjal tusinder af e-mails og dokumenter fra USA’s Demokrater. Hollænderne kunne også iagttage Kreml-gruppen på overvågningskameraer fra den kontorbygning, hvor den holdt til, og således indsamle billeder af personer i gruppen, har den hollandske avis de Volkskrant afsløret sammen med tv-programmet, Nieuwsuur.

Trumps første år er endt i ren "House of Cards": Et år efter Donald Trumps tiltræden som præsident ligger undersøgelsen af Ruslands indblanding i det amerikanske præsidentvalg og ulmer.

Ifølge de to medier var informationerne afgørende for, at FBI igangsatte en undersøgelse af Ruslands forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg mellem den Demokratiske kandidat Hillary Clinton og Republikanernes kandidat, Donald Trump; et arbejde, som i dag stadig er i gang og ledes af den særlige undersøger Robert Mueller, der ligeledes kulegraver muligheden for at dele af Trumps præsidentkampagne samarbejdede med russerne.

Avis: Trump beordrede særlig anklager Mueller fyret i juni

Den russiske hackergruppe, Cozy Bear - også kaldet APT29 har siden 2010 angrebet regeringer, energiselskaber og teleselskaber over hele verden. Foto: SCIENCE PHOTO LIBRARY via AP Images

Når tre amerikanske efterretningsagenturer i dag siger, at de er meget sikre på, at Kreml stod bag angrebet mod Det Demokratiske Parti, skyldes det især informationerne fra AIVD, hævder de to hollandske medier. Og angiveligt var amerikanske spionchefer så taknemmelige, at de sendte kage og blomster til kollegaerne i Holland.

Det er uklart, hvilke oplysninger hollænderne præcist har leveret om russerne men det har også givet viden om placeringen af en af verdens mest kendte hackergrupper: Cozy Bear - også kaldet APT29. Gruppen har siden 2010 angrebet regeringer, energiselskaber og teleselskaber over hele verden.

Indtil nu har præsident Donald Trump ikke ville anerkende, at russerne forsøgte at påvirke udfaldet af det amerikanske valg. Fra e-mails, frigivet fra præsidentkampagnen til Mueller, står det dog klart, at flere, herunder Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., var i kontakt med russiske regeringsrepræsentanter om at få udleveret nogle af de emails og dokumenter, som var blevet stjålet fra Demokraterne.