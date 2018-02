FBI erkender: Fik tip om skolemorder en måned før massakren - men handlede ikke

SAN FRANCISCO – FBI modtog godt en måned inden skolemassakren i Parkland, Florida, et tip fra en bekymret person, som stod den den 19-årige Nikolas Cruz nær. Men det amerikanske forbundspoliti fejlede i at følge op.

Det erkendte bureauet fredag.

»Informationerne blev ikke givet videre til områdekontoret i Miami og ingen yderligere efterforskning fandt sted på tidspunktet,« sagde FBI i en udtalelse.

Indrømmelsen rejser yderligere spørgsmål om, hvorvidt det blodige angreb mod Marjory Stoneman Douglas High School onsdag kunne have været undgået. Det kostede 17 mennesker livet og næsten ligeså mange sårede.

Ifølge FBI fortalte personen, at Cruz ejede våben, at han drømte om at slå mennesker ihjel, og at han opførte sig uberegneligt. Vedkommende oplyste også om Cruz' foruroligende kommentarer på sociale medier og udtrykte frygt for, at han ville angribe en skole.

Informationerne skulle have været vurderet som en »potentiel trussel mod liv,« erkendte FBI.

Ifølge FBI-chef Christopher Wray er bureauet stadig i gang med at undersøge, hvorfor det ikke skete.

»Vi har talt med ofre og familier, og vi beklager dybt den ekstra smerte, som dette måtte udløse for alle dem, som er ramt af denne forfærdelige tragedie,« sagde Wray:

»Alle mænd og kvinder i FBI er dedikerede i deres arbejde for at holde USA sikker og ønsker til hver en tid at forbedre, hvad vi gør, og hvordan vi gør det,« fortsatte han.

FBI's direktør Christopher Wray. Foto: AP/Carolyn Kaster

Torsdag kom det også frem, at FBI seks måneder før skoleskyderiet, modtog et andet opråb fra en bekymret borger. Denne gang var der tale om en kommentar på YouTube, som var skrevet af en person med navnet Nikolas Cruz.

»Jeg vil være en professionel skoleskyder,« lød meldingen.

FBI lavede efterfølgende en søgning på sine databaser og tog ud og talte med personen bag opråbet, en mand fra Mississippi ved navn Ben Bennight. Men han kunne ikke give yderligere informationer, og efterforskningen endte uden, at FBI aldrig lokaliserede personen.

Det er således uklart, om det er den samme Nikolas Cruz. Men det kunne FBI muligvis have fundet ud af, hvis den havde fået en dommerkendelse, der krævede at YouTube skulle samarbejde om at identificere vedkommende.

Ifølge politiet har Nicolas Cruz under forhør tilstået mordene på de 17 mennesker, der døde under angrebet.

