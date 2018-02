Elev dækkede op mod 70 medstuderende med kevlar under skoleskyderi i Florida

17-årige Colton Haab reagerede hurtigt.

Han hørte syv skud, og så huskede han straks sin træning fra et militært forberedelsesprogram, han fulgte i fritiden. Han skyndte sig at få 60 til 70 af sine medstuderende ned i et sikkerhedsrum hvor han dækkede dem til med store stykker af kevlar, der oftest bruges til skudsikre veste.

»Jeg tror ikke det ville have stoppet kuglerne, men det ville i hvert fald have sænket farten. Det ville være gået fra at være en katastrofe til at være noget, der kunne overleves,« sagde den 17-årige Colton Haab til CNN torsdag.

Den unge mand havde ikke alene planer om at beskytte sine medstuderende. Han havde også udtænkt sig en plan, hvis gerningsmanden skulle åbne døren ind til sikkerhedsrummet.

»Jeg var lidt bange. Jeg var egentlig mere bekymret om at komme sikkert hjem. Om at få alle sikkert hjem. Gud forbyde hvis han kom ind i lokalet. Jeg ville ikke have, det skulle ske, men hvis det skete, ville jeg have prøvet at stoppe ham med hjælp fra min ven,« sagde den modige Colton Haab til CNN.

Haab var med i det militærforberedende ungdomsprogram, Junior Reserve Officer Training Corps. Programmet er et program for unge oprettet af den amerikanske stat. Det er meningen, at programmet skal give de unge en større indsigt i, hvad det amerikanske militær laver.

Det er efter skoleskyderiet i Florida kommet frem, at gerningsmanden, Nikolas Cruz, har taget skydetimer igennem JROTC-programmet. Det oplyser The Daily Mail.

De ansvarlige for ungdomsprogrammet har endnu ikke valgt at kommentere på sagen.