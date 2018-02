Carly Novell overlevede skoleskyderiet i Florida - på samme måde som hendes bedstefar overlevede USA's første masseskyderi

Onsdag mistede samlet 17 mennesker livet under et skoleskyderi i det sydlige Florida.

En af dem, der på mirakuløst vist overlevede den grusomme hændelse, var 17-årige Carly Novell. Mens den bevæbnede gerningsmand terroriserede Marjory Stoneman Douglas High School, gemte hun sig i et skab sammen med en række af sine medstuderende.

»Jeg vidste ikke, hvornår jeg ville komme ud. Jeg vidste bare, at jeg var nødt til at overleve og sikre mig, at alle mennesker omkring mig var i god behold. Det var jordens største lettelse, da politiet kom og reddede os ud,« fortalte Carly Novell til Huffington Post.

AR-15-riflen bliver ved med at dukke op i alle de værste masseskyderier

I et Twitter-opslag bringer hun nu den rørende historie om, at hendes bedstefar næsten 70 år tidligere gjorde hende kunsten efter under USA's første masseskyderi. Historien er allerede gået viralt.

This is my grandpa. When he was 12 years old, he hid in a closet while his family was murdered during the first mass shooting in America. Almost 70 years later, I also hid in a closet from a murderer. These events shouldn't be repetitive. Something has to change. #douglasstrong pic.twitter.com/nDctTNlUNs— carly (@car_nove) 15. februar 2018

Opslaget har efterfølgende fået det amerikanske medie Huffington Post til at tage en snak med hende om bedstefarens mærkværdige bedrift.

Ligesom barnebarnet gemte han sig nemlig i et skab, da en såkaldt "lone wolf" begav sig ud på en tyve minutters lang dødstogt i et villakvarter i New Jersey, der skulle ende med at tage livet af 13 mennesker - heriblandt bedstefarens mor og far og bedstemor.

»Min bedstefar kunne høre alt, hvad der skete. Han snakkede ikke rigtigt om det bagefter, og det var først efter hans død, at jeg fandt ud af det. Desværre var han ikke ligeså heldig som mig,« fortalte Carly Novell til det amerikanske medie.

FBI overhørte advarsel om massemorder USA oplevede onsdag i Florida årets 18. skoleskyderi.

Hendes bedstefar døde i 2009, men hun har en fornemmelse af, at de begge har været vidne til noget meget vigtigt i amerikansk historie.

Efter onsdagens skoleskyderi har den konservative politiske kommentar Tomi Lahren skrevet på Twitter, at "det ikke handler om våben, men om endnu en gal mands værk".

Can the Left let the families grieve for even 24 hours before they push their anti-gun and anti-gunowner agenda? My goodness. This isn't about a gun it's about another lunatic. #FloridaShooting— Tomi Lahren (@TomiLahren) 15. februar 2018

Med afsæt i sine egne oplevelser svarede Carly Novell politikeren tilbage, at problemet med de amerikanske skoleskyderier netop har rødder i våben og i alle de mennesker, der har mistet livet på grund af dem.

»Det skete for min bedstefar, og det skete for mig. Det amerikanske folk værdsætter retten til at bære våben, men åbenbart ikke menneskeliv. Jeg kan simpelthen ikke forstå det,« skriver hun.