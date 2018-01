Trump langer ud efter kendt sort rapper

Der er mange måder at høste anerkendelse på, og måske har den amerikanske præsident, Donald Trump, fundet en ny.

Søndag tog han æren for, at der nu er færre arbejdsløse, sorte amerikanere ved at lange ud efter den amerikanske verdensstjerne, rapperen Jay-Z.

Præsidenten mener ikke, at den afroamerikanske rapper og forretningsmand - med det borgerlige navn Shawn Corey Carter – er oplyst nok.

Således skrev Trump på Twitter:

»Vil nogen være sød at informere Jay-Z, at på grund af min politik, så har arbejdsløsheden blandt sorte aldrig været lavere.«

Tweetet kom efter, at Jay-Z i et nyt tv-program på CNN, ”The Van Jones Show”, fortalte at præsidentens kommentar om, at alle lande i Afrika er »lorte-lande,« har været meget sårende for ham.

Værten Van Jones påpegede ellers i tv-programmet, at Trump også havde lagt vægt på, at hans administration havde skaffet lavere arbejdsløshedstal for den sorte befolkning og tilføjede, at demokraterne måske talte positivt om den afroamerikanske del af befolkningen, men at de ikke havde formået at skabe nogle resultater, der rent faktisk forbedrede livet for de sorte.

Se uddrag fra "The Van Jones Show" med Jay-Z forneden

Til det svarede Jay-Z, at »det ikke handler om penge. Penge er ikke lig med lykke. Du skal behandle alle mennesker ordentligt. Det nytter ikke noget at sørge for at folk tjener gode penge, hvis du behandler dem dårligt.«

Ifølge CNN er arbejdsløshedsprocenten blandt de sorte i USA 6,8 pct., hvorimod den er 3,7 pct. for den hvide del af befolkningen.