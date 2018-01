Trump ville have håndteret brexit anderledes end Theresa May: »Jeg ville have været mere hård«

Det er en lidt af en notabilitet, der er klar til at agere en art konsulent for den britiske premierminister Theresa May.

For den amerikanske præsident, Donald Trump, har et par gode råd til, hvordan May burde håndtere de aktuelle forhandlinger om Storbritanniens udtrædelse af EU - det såkaldte »brexit«.

Anledningen var et interview med ITV, der bliver vist søndag aften i sin fulde længe, hvor Trump blev spurgt ind til brexit-forhandlingerne.

Og selvom Donald Trump slog fast, at han »har stor respekt for premierministeren«, er han ikke enig i alle hendes beslutninger.

»Ville det have været den samme måde, jeg havde grebet forhandlingerne an? Nej, jeg ville have haft en anden tilgang,« siger han og uddybdede:

»Jeg ville formentlig have påpeget, at EU ikke er på det spor, man burde være. Jeg ville have haft en hårdere tilgang«.

Selvom Theresa May og Donald Trump flere gange har udtrykt respekt for hinanden, har deres forhold også været præget af mindre uro i løbet af de seneste måneder.

Den britiske premierminister langede i november ud efter Donald Trump, efter præsidenten havde delt tre videoer fra den ultranationalistiske gruppe Britain First.

Det fik Donald Trump til at sende følgende besked til Theresa May på Twitter:

»Theresa, fokuser ikke på mig, fokuser på den destruktive radikale terrorisme, der finder sted i Storbritannien. Vi klarer os ganske fint«.

Senest har Donald Trump aflyst sit planlagte besøg i Storbritannien, hvor han skulle have været med til at åbne den nye amerikanske ambassade i London.

»Grunden til, at jeg har aflyst mit besøg i London, er, at jeg ikke er en stor fan af, at Obama-regeringen solgte den måske bedst placerede og fineste ambassade i London for "peaunuts" - bare for at bygge en ny en på et forkert sted for 1,2 milliarder dollar- Skidt aftale. Og jeg siger nej til at klippe snore over der,« skrev Trump på Twitter.

Ambassadeflytningen blev besluttet af Barack Obamas forgænger, George W. Bush.

På trods af aflysningen holder Theresa Mays stab fast i, at Donald Trump er velkommen i London til et statsbesøg, og at han har indvilliget i at møde op.

»USA er en af vore ældste og mest værdifulde allierede, og vort stærke og dybe partnerskab lever videre,« lød det i meldingen fra Theresa Mays talsmand.