Melania Trumps talsperson: Afviser »slibrige« og »forkerte« affærerygter

Rygterne om den amerikanske præsident Donald Trumps utroskab mod sin kone Melania, har længe svirret, uden at præsidentfruen påtalte dem.

Men nu har hendes talsperson, Stephanie Grisham, kritiseret rygterne, som hun kalder »slibrige« og direkte »forkerte«.

Det skriver The Independent.

Det mest omtalte stripshow i USA’s historie?: »Trump har set hende ”live”. Det kan du også« Pornostjerne, der blev betalt for at tie om affære med Donald Trump, er tilbage med stripshow.

På Twitter har Stephanie Grisham langet ud efter medierne, der har skrevet om rygterne.

»Den lange liste af slibrige og direkte forkerte dækning om fru Trump af de tabloider medier og TV-programmer har nu fundet frem til den generelle presse. Hun er fokuseret på sin familie og sin rolle som den amerikanske førstedame. Ikke de urealistiske scenarier, som dagligt bliver forsøgt spredt af falske nyhedsmedier,« skriver talspersonen på Twitter:

BREAKING:The laundry list of salacious & flat-out false reporting about Mrs. Trump by tabloid publications & TV shows has seeped into "main stream media" reporting. She is focused on her family & role as FLOTUS - not the unrealistic scenarios being peddled daily by the fake news.— Stephanie Grisham (@StephGrisham45) January 26, 2018

Donald Trump skulle angiveligt have haft en affære med den amerikanske pornostjerne Stormy Daniels i 2006, kun fire måneder efter Melania Trump havde født parrets eneste fælles barn, Barron. Det Hvide Hus samt Donald Trumps egen advokat har afvist rygterne.

Stormy Daniels, der går under det borgerlige navn Stephanie Clifford, har i 2011 i et interview med det amerikanske medie InTouch fortalt om affæren, der angiveligt startede efter en golfturnering. Det afviser hun dog i dag.

USA's FN-ambassadør benægter affære med Trump: »Det er dybt krænkende«

Tidligere i januar skrev Wall Street Journal, at Donald Trumps advokat forud for præsidentvalget i 2016 havde arrangeret en betaling på 130.000 dollars, svarende til knap 800.000 danske kroner, for at forhindre, at Stormy Daniels ville stå frem i offentligheden med affæren.

Melania Trump har siden aflyst planer om at deltage i møder og middage, som er arrangeret af hendes mand. Det har været et spørgsmål om planlægning og logistiske udfordringer, har hun meddelt.