USA's FN-ambassadør benægter affære med Trump: »Det er dybt krænkende«

Den omstridte bog "Fire and Fury: Inside the Trump White House" af Michael Wolff har givet anledning til adskillige overskrifter i medierne.

Bogen, som omhandler Donald Trumps første år som præsident, beskriver ham som halvdoven, uengageret, mentalt ustabil og uegnet til embedet.

Og så var der åbenbart endnu en ting, som forfatterne gerne ville have skrevet, men som han trods alt ikke var sikker nok på til, at det skulle stå i en bog. Nemlig at Trump har en affære.

Bitter? Den amerikanske FN-ambassadør udelukker lande, der stemte imod Jerusalem-beslutning, fra nytårsfest

Det fortalte han forleden i talkshowet "Real Time with Bill Maher," hvor han dog afslørede, at hvis man læste et særligt afsnit af hans bog, så ville man vide, hvem Trump ser udenomsægteskabeligt.

Ifølge Politico fandt læserne afsnittet, der lyder:

»Præsidenten havde tilbragt bemærkelsesværdigt meget privat tid med Haley på Air Force One og antagelsen var, at han kørte hende i stilling til en national politisk fremtid.«

100 demokrater i Kongressen kræver en undersøgelse af Trumps seksuelle tilbøjeligheder Demokraterne forlanger en kongresundersøgelse af sexanklagerne mod præsident Donald Trump.

Nikki Haley er USA's FN-ambassadør og tidligere republikansk guvernør i South Carolina.

Straks begyndte rygterne om, at Trump og Haley måtte have en affære, at brede sig på de social medier, og nu føler Haley sig så kaldet til at kommentere på dem. Det sker i Politicos podcast "Women Rule."

Hun kalder historien for »dybt krænkende« og »ulækker.«

»Det er overhovedet ikke sandt,« fastslår hun og forklarer:

»Jeg har bogstaveligt talt kun være på Air Force One én gang, og der var adskillige andre mennesker i lokalet, da jeg var der.«

Trumps burgerkost i sengen skal testes

Samtidig understreger hun, at hun aldrig er alene med præsidenten, og at hun ikke har talt med ham om sin fremtid.

»Men det peger på et langt større problem, som vi altid skal være bevidste om: I mit liv har jeg bemærket, at hver gang man siger, hvad man tænker og er tydelig omkring det, og man siger, hvad man mener, så er der en lille procentdel, som tager afstand fra det, og den måde, som de forholder sig til det på, er ved at forsøge at kaste pile, løgne eller ej.«