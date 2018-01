WSJ: Trump-advokat betalte penge til pornostjerne via selskab oprettet under pseudonym

SAN FRANCISCO

Præsident Donald Trumps advokat brugte et privat selskab i staten Delaware til at betale en tidligere pornostjerne 130.000 dollar (800.000 kr.) mod, at hun lovede ikke offentligt at diskutere et angiveligt seksuelt forhold til Trump, skriver Wall Street Journal.

Dokumenter viser ifølge avisen, at advokaten, Michael Cohen, oprettede selskabet, Essential Consultants LLC, den 17. oktober 2016, hvilket var få uger inden præsidentvalget.

Cohen, brugte derefter en bankkonto under selskabets navn til at sende penge til en klientkonto tilhørende en advokat, som repræsenterede kvinden, Stephanie Clifford, siger en kilde til avisen.

Netop Delaware kræver i modsætning til andre amerikanske stater ikke, at selskaber offentligt angiver navnet på den virksomhedsansvarlige. Cohens forbindelse til Essential Consultants er derfor ikke åbenlys. Men WSJ har alligevel været i stand til at spore en sammenhæng. Fra dokumenter, som er relateret til oprettelsen af selskabet, opgav Cohen nemlig sig selv som den ansvarlige frem for at hyre en anden advokat til denne rolle, sådan som nogle selskaber gør for at skjule deres identiteter.

Clifford, som optræder i pornofilm under navnet Stormy Daniels, indrømmede tilbage i 2011 i et interview med magasinet InTouch, at hun har haft et seksuelt forhold til Trump.

I interviewet, som magasinet fredag offentliggjorde i sin fulde længe, fortæller hun, at Trump ved en golfturnering i 2006 – året efter, at han havde giftet sig med Melania - inviterede hende ind på sit hotelværelse. Clifford siger også, at de havde sex, og at Trump så et program om hajer på tv-kanalen Discovery, da hun kom ind i værelset.

Clifford afviser i dag, at det fandt sted. Det samme gør Trumps advokat. Det Hvide Hus benægtede historien i sidste uge, da WSJ første gang skrev om betalingen.