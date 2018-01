Trump vil ikke have folk fra ”lorte-steder”, men i stedet flere nordmænd

Den amerikanske præsident Donald Trump udtrykte sig meget direkte, da han på et lukket møde torsdag i Det Ovale Kontro viste sin frustration over de befolkningsgrupper, som kommer til USA.

»Hvorfor vil vi gerne have mennesker fra lorte-steder til USA,« skulle være ordene fra præsidenten ifølge CNN’s kilder.

På mødet skulle den demokratisk senator fra Illinois, Dick Durbin og den republikanske senator fra South Carolina, Lindsey Graham, have præsenteret en plan for Trump, som gik ud på at halvere lotteriordningen med amerikanske visa.

De resterende visa i ordningen skulle gå til lande i Afrika og til lande med midlertidig beskyttelsesstatus deriblandt Haiti.

Ifølge den amerikanske tv-stations kilder, så var sprogbrugen fra begge parter meget direkte.

Da visa til personer fra Haiti blev diskuteret på mødet, skulle præsidenten have spurgt:

»Hvorfor vil vi have flere haitianere? Tag dem ud.«

Derefter skulle Trump have efterlyst at få flere personer til USA, der kommer fra lande som Norge.

Efter historien - om Trumps kommentar - har ramt de amerikanske medier, har talsmand for Det Hvide Hus, Raj Shah, ifølge The Washington Post sagt, at »nogle bestemte politikere i Washington kæmper for lande i udlandet, men at præsidenten altid vil kæmpe for det amerikanske folk.«

Raj Shah dementerede ikke i sin udtalelse, at Trump havde brugt ordet »lorte lande.«

Den nuværende administration i Washington annoncerede sidste år, at man ville stoppe ordningen, der giver haitianere midlertidig beskyttelsesstatus. En beslutning som vil påvirke tusindvis af immigranter fra Haiti.

Ydermere oplyste amerikanske myndigheder mandag, at man også vil fjerne den midlertidige beskyttelsesstatus for 200.000 salvadoranere.