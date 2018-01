Op mod 200.000 fra El Salvador udvises af USA

Præsident Donald Trump tilbagekalder en særlig beskyttelse, som indvandrere fra El Salvador har nydt. Det betyder, at næsten 200.000 mennesker skal forlade USA frivilligt eller blive deporteret.

Det oplyser embedsmænd ifølge flere amerikanske medier.

Det er ministeriet for indenlandsk sikkerhed, som ikke vil forny den tilladelse, som har været gældende siden 2001, skriver Washington Post.

Trump har sat beløb på forstærkning til Mexico-grænse

De knap 200.000 mennesker vil få besked om at være ude af USA inden september næste år.

I et brev fra ministeriet til Kongressen hedder det, at det kun er lovgiverne, der kan give denne gruppe permanent ophold.

- Det 18 måneders forsinkede udløb vil give Kongressen tid til at finde en potentiel lovgivningsmæssig løsning, hedder det.

Beslutningen vil sende chokbølger gennem byer som New York, Washington, Los Angeles og Houston, hvor mange salvadoranere har slået sig ned, skriver AP.

Trump håber koreansk møde vil komme menneskeheden til gavn

Blandt de 200.000, der står til udvisning, er forældre til 190.000 børn, der er født i USA.

Det er ikke første gang, at Trump tilbagekalder beskyttelsen for bestemte grupper. Men det har ikke tidligere omfattet så mange mennesker.

Migranter fra El Salvador har siden 2001 lovligt kunnet bo og arbejde i USA. Det var i forbindelse med flere ødelæggende jordskælv i det mellemamerikanske land samme år.

Beslutningen om ikke at forlænge salvadoranernes rettigheder i USA kommer to uger efter, at den samme beskyttelse blev frataget 45.000 mennesker fra Haiti.

Trump forsvarer sit intellekt: »Jeg er et stabilt geni«

De har boet og arbejdet i USA siden et ødelæggende jordskælv i 2010.

Grupper, der taler salvadoranernes sag, har i dagene op til beslutningen om ikke at forlænge tilladelsen forsøgt at få regeringen til at forlænge den. De har påpeget, at forholdene i El Salvador stadig er meget vanskelige.