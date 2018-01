Senatorer vil hjælpe USA's drømmere med ny lovpakke

En mindre gruppe af senatorer har på tværs af partierne udarbejdet et udspil til en ny lovpakke, der skal beskytte de såkaldte drømmere.

Det skriver Reuters.

Drømmerne er en gruppe af børn af indvandrere i USA.

Den store gruppe af indvandreres børn har været beskyttet af en ordning kaldet Daca fra tidligere præsident Barack Obamas tid. Ordningen betyder, at de unge kan studere og arbejde i USA.

- Vi er nået til enighed om en aftale, der tager hånd om grænsekontrol, visumlotteriet, familiesammenføring og drømmerne. Nu arbejder vi på at finde støtte til aftalen i Kongressen, skriver senatorerne i en meddelelse.

Trump langer ud efter domstol i opgør om indvandrere

USA's præsident, Donald Trump, arbejder for at opløse Daca. Han gav i juni Kongressen seks måneder til at finde en erstatning for programmet.

En domstol i San Francisco blokerede onsdag for Trumps bestræbelser på at få stoppet Daca, som ifølge Reuters sikrer 750.000 unge indvandrere opholdstilladelse i USA.

Den demokratiske senator Richard Durbin og den republikanske senator Lindsey Graham var tidligere torsdag i Det Hvide Hus. Her skulle de diskutere udspillet med Donald Trump. Det skriver AP.

Det gik dog ifølge AP dårligt for senatorerne. Præsidenten afviste på det skarpeste at give sin støtte.

Trump i ny stil for åbent tv: Jeg er klar til at tage hele skraldet Præsidenten antyder, at han er klar til at finde en løsning for USA’s unge, illegale indvandrere.

Udspillet indeholder også restriktioner for indvandrere, der ønsker at tage familien med til USA.

Lovpakken indeholder også en afvikling af det kendte visumlotteri. Lotteriet betyder hvert år, at der kommer indvandrere fra blandt andet Afrika til USA.

Hvis der ikke bliver vedtaget ny lovgivning i Kongressen, vil drømmerne kunne deporteres fra starten af marts.

Drømmerne stammer primært fra Mexico.