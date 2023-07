Frankrig sætter 45.000 betjente ind mod natlig uro

45.000 politibetjente er igen lørdag aften sat ind for at forsøge at forhindre nye uroligheder i Frankrig.

Det meddeler det franske indenrigsministerium.

Særligt i storbyerne Lyon og Marseille er sikkerheden øget, siger indenrigsminister Gérald Darmanin til tv-stationen BFM.

Det er især i de to byer, at situationen er eskaleret i løbet af de seneste dage.