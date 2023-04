300 GW svarer i runde tal til 300 mio. husstandes årlige forbrug; i dag producerer verdens største havvindmøllepark, Hornsea 2, der drives af Ørsted i britisk farvand, 1,3 gigawatt.

Udbygningen skal blandt andet ske ved etablering af såkaldte energiøer i Nordsøen. Det danske folketing vedtog i 2020 at etablere en energiø i Nordsøen med en kapacitet på 10 GW i 2040, mens Belgien præsenterede lignende planer sidste år.

Manglende ordrer

Mens de politiske fastlagte mål vokser i omfang, udebliver de konkrete ordrer med den konsekvens, at man står over for at sænke snarere end udbygge produktionen, forklarede vindmølleproducenten Siemens-Gamesa for nyligt til Jyllands-Posten.