Verden skal inddeles i tre isolerede klynger med hver sin forsyningskæde.

Tanken kommer ikke fra en kinakritisk amerikansk politiker eller en af globaliseringens europæiske fjender, men derimod fra vindmøllegiganten Siemens Gamesa.

»Du har råvarer, du har arbejdskraft og også i forhold til kunder, har du alt, hvad du skal bruge. Vi ønsker at udvikle forsyningskæder, der er i stand til at producere i disse klynger,« forklarer Maximilian Schnippering, global chef for bæredygtighed med ansvar for at udrydde en række nye trusler i firmaets forsyningskæde.