35-årig mand dræbte seks fra Jehovas Vidner i Hamburg

Politiet har identificeret gerningsmanden som den 35-årige Philipp F. Han forlod Jehovas Vidner for omkring halvandet år siden - men ”øjensynligt ikke i god forståelse”.

Hamburgs indenrigsminister, Andy Grote, siger, at det er ”den værste forbrydelse i Hamburgs nyere historie.”

Det tyske politi er stadig ved at efterforske et motiv for drabene.

I et anonymt tip i januar til myndighederne, der står for våbentilladelser, hed det, at Philipp F. måske havde mentale problemer og nærede et voldsomt had til Jehovas Vidner og sin tidlige arbejdsgiver.