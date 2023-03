Fra sin loftslejlighed har Lara Bauch udsigt direkte til stedet.

- Omkring ti minutter i ni hørte jeg flere skud. De lød meget metalliske, siger hun.

- Først troede vi, at der stadig blev arbejdet på byggepladsen. Så viste det sig, at det ikke var tilfældet.

Omkring klokken 21.15 lokal tid fik betjente flere meldinger fra området, oplyser en talsmand for politiet.

Ved ankomsten kort efter så politiet de døde og sårede, og herefter hørte betjente et skud.

Et sted højere oppe i bygningen fandt politiet en død mand, som ifølge politiet menes at være gerningsmanden. Politiet har dog ikke endeligt bekræftet, at der er tale om gerningsmanden.