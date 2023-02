Hundredtusinder protesterer mod Macrons pensionsplaner

Derudover vil politikerne have de franske lønmodtagere til at betale til deres pension gennem 43 år for at kunne få udbetalt fuld pension. Hidtil har de skullet betale til pensionen i 42 år.

Mange franskmænd, der ikke har betalt til systemet længe nok, arbejder længere end til de 62 år.

Men i de brancher, hvor arbejdet slider på krop og fysik, er det ikke muligt at arbejde i flere år, mener fagforeningerne.

Beregninger fra det franske beskæftigelsesministerium viser, at de planlagte ændringer vil give 17,7 milliarder euro mere i pensionskasserne om året. Det svarer til knap 132 milliarder kroner.

Dermed vil systemet ifølge ministeriet løbe rundt i sig selv i 2027.

De franske fagforeninger mener, at der er andre måder at finansiere reformerne. De foreslår, at arbejdsgiverne bidrager mere, eller at Frankrigs rigeste betaler mere i skat.

Forud for lørdagens demonstrationer har fagforeninger i en fælles udtalelse opfordret regeringen til at droppe reformerne.

De advarer om, at Frankrig vil blive lammet af strejker den 7. marts, hvis regeringen ikke opgiver planerne. I forvejen er der varslet strejke torsdag den 16. februar.

- Hvis regeringen fortsat vender det døve øre til, vil gruppen af fagforeninger opfordre til, at Frankrig lukkes ned, lyder det i den fælles udtalelse.

Det franske parlament tog hul på debatten om pensionsreformen tidligere i denne uge.