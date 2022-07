- Og med EU-Kommissionens udspil onsdag står det klart for alle og enhver, at vi skal spare på gassen for at komme robust igennem vinteren, hvis vi vil garantere vores forsyningssikkerhed frem mod næste forår, siger han.

Han henviser til et udspil fra EU-Kommissionen, der onsdag præsenterede et forslag om at reducere EU-landenes gasforbrug med 15 procent.

Den store gasrørledning Nord Stream 1 har på grund af vedligeholdelse været lukket i ti dage.

I Europa har der været frygt for, at Rusland ikke ville genåbne for gasledningen, der leverer store mængder billig gas til kontinentet. Omkring 32 procent af Europas gasforbrug kommer fra Rusland.