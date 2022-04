Boris Johnsons ulovlige coronafester har udløst 50 bøder

Det sker efter, at en intern undersøgelse af sagen tidligere kom frem til, at der har været holdt samlinger under corona, og at Boris Johnson selv har deltaget i flere.

- I hvert fald nogle af de pågældende sammenkomster er udtryk for et alvorligt svigt i forhold til at overholde ikke blot de høje standarder, der forventes af dem, der arbejder centralt i regeringen, men også de standarder, der var forventet af hele den britiske befolkning på det tidspunkt, fremgik det af den interne undersøgelse.

Festerne har sat Boris Johnson under et stort politisk pres. Storbritannien - under hans regering - indførte en række hårde coronarestriktioner, der blandt andet betød, at selv nær familie ikke måtte ses. Og at folk eksempelvis ikke kunne komme til familiemedlemmers begravelser.