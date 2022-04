EU-præsident: Russisk olie og gas vil snart skulle sanktioneres

EU-Kommissionen lægger i den seneste sanktionspakke konkret op til at indføre et forbud mod at købe kul for fire milliarder euro om året.

Det er første gang, at EU går efter at ramme russisk energieksport, men det sker i meget begrænset omfang. Europæiske lande køber fortsat kul, olie og især gas fra Rusland.

Mens krigen i Ukraine fortsætter, vil EU-lande dermed formentlig fortsat sende milliarder af euro til Rusland for at betale for russisk energi. Det har fået Ukraines præsident, Zelenskyj, til at anklage EU-landene for at medvirke til at finansiere Putins krig i Ukraine.