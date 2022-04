Udspil om grøn omstilling og stop for russisk gas kommer efter påske

- Efter påske vil regeringen præsentere udspillet ”Danmark kan mere 2”, hvor vi vil komme med nogle af vores forslag til en ambitiøs og hurtigere grøn omstilling, mere vedvarende energi og hurtigere uafhængighed af russisk gas, siger Mette Frederiksen.

- Her til gavn for klimaet og sikkerheden, men også for den enkelte forbruger. og vigtigst af alt for freden og for friheden i Europa, siger hun.

I lyset af krigen i Ukraine er der kommet et større behov for at fremskynde udfasningen af især russisk gas.