EU indleder proces, der kan stoppe penge til Ungarn

Han har allerede haft magten i Ungarn i mere end et årti. Og han beskyldes af borgerrettighedsforkæmpere at have omsat det mangeårige greb om magten til en usund kontrol med Ungarns demokratiske institutioner.

EU har før forsøgt at få Ungarn og Polen til at rette ind, men uden held. Forhåbningen i EU-systemet er, at det nye værktøj kan få de to medlemslande til at blive mere regelrette.

EU-Kommissionen kan desuden tage skridtet på mere sikker juridisk grund, efter at EU-Domstolen i februar afviste et forsøg fra Ungarn og Polen på at udfordre den særlige EU-mekanisme.