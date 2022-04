Som jordskred betragtet var det et af de mere forudsigelige, for meningsmålingerne havde indikeret, at Ungarns stærke mand, Viktor Orban, søndag var på vej mod et sikkert genvalg.

Orban vandt som i forrige valgperiode et to tredjedeles flertal, der giver ham ganske frie hænder i det ungarske parlament, og de mange, der håbede på et opgør med den nationalkonservative Putin-ven lige midt i Den Europæiske Union, må i stedet indstille sig på en række kraftige efterskælv.