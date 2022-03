Moskva kalder artikel om 10.000 dræbte russere for falsk

En russisk avis beskylder hackere for at have plantet ”fake news” på dens hjemmeside, efter at den mandag havde bragt en rapport om, at næsten 10.000 russiske soldater er blevet dræbt i Ukraine.

Artiklen om de 10.000 døde lå på avisens hjemmeside i over seks timer.

I teksten blev det russiske forsvarsministerium citeret for at sige, at 9.861 russiske soldater er blevet dræbt i Ukraine, og at 16.153 er blevet såret.