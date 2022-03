22/03/2022 KL. 20:43

Ukraine begyndte tirsdag med historien om en stor sejr

»Det ville være et skift i, hvad vi ser til deres evner og styrke,« siger militæranalytiker, efter Ukraine har meldt om en markant sejr over russiske styrker nær Kyiv. Han forklarer her, hvad perspektiverne er.