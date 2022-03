Billedet af højgravid kvinde på båre gik verden rundt: Nu er hun død

For fem dage siden gik hendes billede verden rundt som et symbol på et voldsomt angreb på et hospital i den besatte storby Mariupol i det sydøstlige Ukraine.

Nu skriver flere medier – og oplysningen bekræftes af Ukraines udenrigsministerium – at både kvinden og hendes ufødte barn er døde.

Ifølge CNN omkom mindst tre personer under angrebet, der kom på et tidspunkt, hvor parterne ellers havde aftalt en pause i kamphandlingerne.