I denne uge blev den russiske ambassade i Danmark en aktiv spiller i den del af krigen mod Ukraine, som udfolder sig på internettet og i medier verden over.

Ligesom talrige andre ambassader verden over udsendte ambassaden på Kristianagade lidt over torsdag middag en video på Twitter, som forsøger at så tvivl om, hvad der egentlig skete, da Rusland dagen før sendte missiler mod et hospital i den belejrede ukrainske storby Mariupol.