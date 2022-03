Ukraine kræver russisk tilbagetrækning i forhandling

Han skrev, at Rusland ”stadig ligger under for den vrangforestilling, at 19 dages vold mod (Ukraines, red.) fredelige byer er den rigtige strategi”.

Den tidligere franske ambassadør Michel Duclos, som i dag er tilknyttet den franske tænketank Montaigne Institute, siger, at det diplomatiske spor på nuværende tidspunkt er sekundært i forhold til det, der sker på slagmarken.

Han venter først klare fremskridt i forhandlingerne, når en af parterne har vundet klare militære fordele.