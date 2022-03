10 humanitære korridorer skal åbnes i Ukraine mandag

Natten til søndag var adskillige byer tilsyneladende under angreb fra det russiske militær. Ifølge avisen Kyiv Independent kunne lyden af luftværnssirener høres i næsten hver region af Ukraine.

Kolonnen ved Mariupol kunne søndag ikke komme til at hjælpe indbyggerne i den belejrede havneby. Det fik Røde Kors til at advare om, at tiden var ved at løbe ud for at hjælpe de civile i byen med livsnødvendige forsyninger.

Natia Seskuria, som er Rusland-specialist ved den britiske tænketank Royal United Services Institute (Rusi), siger, at forhandlingerne om korridorer og lokale våbenhviler mindsker chancerne for at der findes overordnede diplomatiske løsninger ved forhandlingerne mellem Rusland og Ukraine.