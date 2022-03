Ukrainere på flugt kan søge om ophold fra torsdag

Det betyder, at ukrainere ikke skal sidde i flygtningecentre eller andre steder i lang tid, men derimod hurtigt kan blive integreret og komme ud på arbejdsmarkedet.

Kommunerne skal tilstræbe at overtage ukrainere, fire dage efter at de har fået ophold.

Hvis de ikke selv har fundet bolig i Danmark, kan de søge om at få plads på et asylcenter, men uden at søge asyl. Det tilstræbes, at det kan være i nærheden af job eller netværk.

Der er på forhånd et flertal for loven, som bliver endeligt behandlet onsdag.