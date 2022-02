EU tilbageholder penge til Polen for at få betalt bøde

EU-Kommissionen meddelte tirsdag, at den fra næste uge vil tilbageholde penge til Polen for at tvinge landet til at betale bøder, som det er blevet idømt af EU’s domstol. Det er beslutning, som er uden fortilfælde i EU.

Kommissionens talsmand, Balazs Ujvari, siger til nyhedsbureauet AFP, at domstolen i alt har opkrævet en bøde på omkring 70 millioner euro inklusive renter. Det svarer til omkring 521 millioner kroner.