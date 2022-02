Budskabet var klart, efter at Polens præsident torsdag havde mødt EU’s og Natos ledende skikkelser under en møderække i Bruxelles. For uanset om det gælder den politiske forening EU eller den militære Nato-alliance, er der brug at stå sammen, lod Andrzej Duda forstå:

»I begge sammenhænge har vi brug for sammenhold og for, at vi handler i fællesskab i forhold til den trussel, vi står overfor,« sagde Duda.