Endnu en gang tiltrak Danmark sig i denne uge international opmærksomhed for sin håndtering af covid-19.

Det skete også, da landet for to år siden lukkede ned som et af de første, da vaccinationerne kom meget hurtigt op i fart, da partnerskabet med Israel blev lanceret, da minkene blev slået ned, og da lempelserne satte ind. Nu følger verden med i, at de danske restriktioner forsvinder.