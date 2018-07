Tyskland forbyder gruppen Osmanen Germania BC

Den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, har mandag forbudt den rockerlignende gruppe Osmanen Germania BC, som myndighederne har betegnet som en nationalistisk gruppe med tyrkiske rødder.

- Gruppen udgør en fare for retssamfundet, siger indenrigsministeriet i en erklæring ifølge nyhedsbureauet dpa.

Rygmærkeklubben, hvis navn kæder de tyske og osmanniske imperier sammen, er ifølge Ekstra Bladet også til stede i Danmark blandt andet København.

Osmanen Germania BC er en af de nyeste af den slags grupper i Tyskland, og den har i de seneste år tiltrukket sig opmærksomhed i tyske medier.

Avisen Bild har blandt andet beskrevet grupperingen under overskriften "Osmanniske rockere udvider i Tyskland", mens Die Welt har skrevet, at "Osmanen Germania-rockerbanden vokser hastigt".

Herhjemme er gruppen også til stede ifølge flere artikler, som Ekstra Bladet har bragt de seneste år.

Det tyske politi har efterforsket Osmanen Germania BC i forbindelse med pengeafpresning, narkotikahandel, tvangsprostitution og også for at have politiske forbindelser i Tyrkiet.

Forbuddet mod gruppen blev indført tidligt tirsdag samtidig med, at politiet foretog razziaer mod gruppen på adresser i delstaterne Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern og Hessen.

Det tyske politi vurderer, at den tyrkisk nationalistiske forening har mindst 300 medlemmer på landsplan i forbundsrepublikken.

I Stuttgart blev der i marts indledt en retssag mod otte formodede medlemmer af gruppen - deriblandt tre af gruppens øverste ledere på verdensplan.

Disse mænd bliver blandt andet anklaget for drabsforsøg, afpresning, narkotikahandel, tvangsprostitution og frihedsberøvelse.

Det er alle undergrupper af Osmanen Germania BC, som er omfattet af det indførte forbud.

Gruppen har ifølge de tyske myndigheder mindst 16 grupper forskellige steder i Tyskland.

Osmanen Germania BC står ifølge indenrigsministeriet i delstaten Nordrhein-Westfalen også i forbindelse til det tyrkiske regeringsparti AKP og til kredse tæt på præsident Recep Tayyip Erdogan.

Seehofer siger, at de tyske myndigheder både på delstatsniveau og på føderalt niveau beslutsomt bekæmper organiseret kriminalitet - og også rockeragtige grupper.

- De, der undergraver retsstaten, skal ikke vente nogen form for overbærenhed fra os, fastslår han.