Merkel får lille skulderklap fra CSU efter migrantaftale i EU

En forsigtig anerkendelse i retning af Angela Merkel lyder fra det lille, men oprørske regeringsparti CSU i Tyskland, efter at forbundskansleren har landet en aftale om migranter på et EU-topmøde natten til fredag.

- Det er et positivt signal om, at noget har bevæget sig i den rigtige retning i Europa, siger Hans Michelbach fra det bayerske parti til kanalen ARD.

Michelbach påpeger dog forbeholdent, at tiden må vise, om aftalen kan implementeres efter hensigten.

- Spørgsmålet er, hvad der nu skal ske ved de nationale grænser og med integrationen af migranter i de kommende måneder, siger Michelbach.

CSU har sat forbundskansler Angela Merkel under massivt pres.

EU-ledere er enige om migration efter maratonforhandlinger

Det lille bayerske parti har sat skub i en regeringskrise, med et krav om at Merkel skal lande en skærpet EU-aftale om migranter inden den 1. juli.

CSU har krævet stop for alle afviste migranter ved den tyske grænse, ellers vil partiet trodse regeringens politik.

Michelbach understreger over for tysk tv, at han vil foretrække at fastholde alliancen med CDU.

- Vi ønsker at arbejde sammen. Alliancen med CDU har høj prioritet, siger Hans Michelbach.

EU's asyl- og migrantpolitik er ikke hugget i granit i den nye EU-aftale, der blev landet natten til fredag. Der er flere åbne spørgsmål.

Det fremgår, at man vil undersøge muligheden for at behandle asylsager uden for EU's territorium.

Fælles EU-lejre for migranter på vej

Det kan ske på såkaldte "regionale udskibningsplatforme", som migranter, der reddes op af Middelhavet, kan sejles hen til.

Migranter, der samles op i EU-farvand, skal til gengæld samles i centre i EU.

Herfra kan folk med behov for asyl blive omfordelt til andre EU-lande, der frivilligt vil tage imod dem.