EU-ledere er enige om migration efter maratonforhandlinger

EU-lederne er tidligt fredag morgen blevet enige om et kompromis om migration efter maratonforhandlinger på et topmøde i Bruxelles.

Det skriver EU-præsident Donald Tusk på Twitter.

- EU28-lederne er enige om konklusioner inklusiv migration, skriver Tusk.

Italiens nye premierminister, Giuseppe Conte, havde torsdag aften blokeret for konklusionerne på EU-topmødet i Bruxelles.

EU-beskyttelse af migranter er i vejen for Løkkes plan om migrantlejre Et direktiv står i vejen for idéen om at sende afviste asylsøgere i en lejr uden for EU. Men det gælder ikke, mener regeringen, for Danmark vil slet ikke tilbagesende migranterne. Blot indkvartere dem et andet sted, siger Inger Støjberg (V).

Det skete, fordi han var utilfreds med, at Italien fik for lidt hjælp til at håndtere migration.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, siger, at hun er optimistisk efter "en meget intens debat" på topmødet.

- Det er et godt tegn, at vi blev enige om en fælles tekst, siger Merkel.

- Jeg er optimist, selv om vi har meget arbejde foran os for at overkomme de forskellige forhindringer, siger hun.