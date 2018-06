EU-lande vil behandle asylsager uden for eget område

EU-landene vil som noget nyt undersøge muligheden for at behandle asylsager uden for deres eget territorium.

Det har stats- og regeringscheferne fredag morgen vedtaget under en maratonforhandling på et topmøde i Bruxelles.

Idéen indebærer, at asylsager i givet fald kan behandles på såkaldte "regionale udskibningsplatforme", som migranter, der reddes op af Middelhavet, bliver sejlet hen til.

Disse platforme kan for eksempel ligge i Nordafrika, hvis EU kan finde et land, der vil huse dem.

Her skal man så i givet fald finde ud af, hvem der er økonomiske migranter, og hvem der har krav på beskyttelse, fremgår det af topmødets konklusioner.

Platformene skal drives i tæt samarbejde "med relevante tredjelande", FN's Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, og IOM, der er FN's organisation for migration.

Meningen med det nye koncept er at forhindre økonomiske migranter i at komme ind i EU og dermed gøre det lettere at få dem til at rejse hjem igen.

Som med EU's aftale med Tyrkiet er målet også at afskrække andre fra at tage samme tur, når de ser, at grundløse asylansøgere ikke når frem.

Migranter, der samles op i EU-farvand, kan til gengæld ikke sejles tilbage til Afrika. De skal have deres sag behandlet i EU.

Derfor skal der også oprettes centre i EU, hvor de kan sejles hen.

Også her skal det undersøges, hvem der er økonomiske migranter, og hvem der har krav på asyl.

De økonomiske migranter skal så sendes hjem igen.

Men nogle af dem, der har krav på asyl, skal omfordeles til andre EU-lande.

Denne omfordeling vil dog kun ske til lande, der frivilligt vil tage imod dem.