Russisk ambassade: Vi mangler beviser på, at det, som bliver gjort mod Julia Skripal, sker med hendes vilje

Efter meldingen om, at Julia Skripal, nu er blevet udskrevet fra hospitalet efter over en måneds indlæggelse, har den russiske ambassade i London responderet med et tweet.

»Vi lykønsker Yulia Skripal med hendes bedring. Men vi mangler presserende beviser på, at det, som bliver gjort mod hende, sker med hendes frie vilje,« lyder det kryptisk.

Hvad det er, ambassaden mener, bliver gjort mod datteren til den russiske eksspion Sergej Skripal, fremgår ikke, men russerne har tidligere luftet mistanken om, at briterne selv står bag forgiftningen af Skripal og hans datter.

Forgiftet Julia Skripal er udskrevet fra hospitalet

De to blev fundet livløse på en bænk i den britiske by Salisbury den 4. marts, og det viste sig siden, at de var blevet forgiftet af nervegiften Novichok.

Storbritannien og en lang række øvrige lande, mener, at russerne står bag giftangrebet, men det benægter de. Spørgsmålet har udløst en større diplomatisk krise mellem Storbritannien og Rusland. En krise, som også har bredt sig til andre lande.

Sergej Skripal er fortsat indlagt, og i en udtalelse fra direktøren for hospitalet i Salisbury, Christine Blanshard , lyder det, at de to er på forskellige stadier i deres helbredelse, men at begge har responderet »exceptionelt godt« på behandlingen.

»Dette er ikke enden på hendes behandling,« skriver hun om Julia Skripal, »men markerer en vigtig milepæl.«

Tirsdag påstod den russiske ambassade i et tweet, at Blanshards indlæg var blevet slettet fra NHS' hjemmeside og spurgte, om der var nogen, som havde et screendump af teksten. Det er dog ikke blevet slettet.