Mens det nu endelig står klart, at Tyskland får en koalitionsregering bestående af CDU/CSU og SPD, er ministernavnene endnu ikke faldet helt på plads.

Til gengæld er én person ikke i tvivl om, at han ikke vil være med længere. Statssekretæren for energi og økonomi, Rainer Baake, som har stået i spidsen for den afgående regerings grønne energiomstilling, har i et brev til den kommende økonomi- og energiminister Peter Altmaier meddelt sin afgang.

Årsagen er den kommende regerings energi- og klimapolitik, som den står nedskrevet i koalitionsaftalen.

I brevet, som er blevet lagt på Twitter af Tageszeitung-journalisten Malte Kreutzfeld, kalder Baake aftalen for en »bitter skuffelse« for den grønne energiomstilling og klimabeskyttelsen.

»Regeringen forpasser chancen for en omfattende modernisering af vores økonomi,« lyder det fra Baake, som mener, at man går alt for forsigtigt til omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

Han konstaterer, at de kræfter, som ønsker at bevare de »klimaskadelige strukturer« længst muligt, »åbenbart var stærkere.«

Konsekvensen er ifølge Rainer Baake, at Tyskland vil få svært ved at nå sine klimamål og miste troværdighed internationalt.

Rainer Baake tilhører partiet De Grønne, men han blev udpeget som statssekretær af den nu afgående vicekansler, Sigmar Gabriel (SPD), i 2014.

Den kommende regering er blevet kritiseret for de facto at have opgivet klimamålene for 2020 med koalitionsaftalen, hvoraf det fremgår, at der er problemer med at opnå målene for 2020, hvorfor man understreger, at de under alle omstændigheder skal være opnået i 2030.