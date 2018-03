Næsten et halvt dødvande i tysk politik er brudt.

Søndag har det tyske socialdemokrati, SPD, meldt sig klar til at indtræde i en ny storkoalitionsregering med forbundskansler Angela Merkels konservative CDU og søsterpartiet i Bayern, CSU.

Resultatet står klart, efter en urafstemning blandt SPD's omtrent 464.000 medlemmer. 66 procent stemte ja til regeringssamarbejdet med de borgerlige.

Dermed ser en ny GroKo-regering (Große Koalition) langt om længe ud til at blive en realitet, og Angela Merkel kan indlede sin fjerde regeringsperiode som tysk forbundskansler.

Samtidig fortsætter socialdemokraterne som juniorpartner i det regeringssamarbejde, der har stået på siden 2013.

Tyskland har ventet på en ny regering i mere end fem måneder siden valget til Forbundsdagen 24. september, hvor alle tre regeringspartier gik tilbage. En tilbagegang der i første omgang fik socialdemokraterne til at forlade regeringssamarbejdet og gå i opposition.

Merkel søgte derfor andre samarbejderspartnere, men undervejs i de langstrakte regeringsforhandlinger måtte hun opgive den såkaldte »Jamaica-koalition«, som fik navn efter partifarverne for de konservative, det liberale FDP og Miljøpartiet De Grønne.

Siden fandt de konservative og socialdemokraterne sammen igen, men SPD-lederen, den før så populære Martin Schulz, gik af og trak sig samtidig fra den udenrigsministerpost, som han stod til at få.

Partiets nuværende gruppeformand i Forbundsdagen, Andrea Nahles, ventes at blive valgt som SPD's første kvindelige leder i april. Hun er indtil videre eneste kandidat for partiet, som står historisk dårligt i meningsmålingerne i øjeblikket.

Socialdemokraternes midlertidige ledelse, gruppeformand i Bundesdagen Andrea Nahles, og Hamborgs borgmester Olaf Scholz under et pressemøde i Berlin lørdag. Foto: Kay Nietfeld/dpa via AP

Alligevel var der glæde over, at der nu endelig er klarhed om Tysklands fremtid:

»Det har været en lang og krævende proces, som har ført os tættere sammen i partiet. Nu har vi et godt og klart resultat og et godt grundlag for at gå i regeringen,« sagde SPD's fungerende formand, Olaf Scholz, ved præsentationen af urafstemningens resultat i Berlin søndag.

Stemmeprocenten blandt SPD-medlemmerne endte på 78,39 procent, oplyser partiet.

Mandag stemte et endnu større flertal af de delegerede ved CDU's partikongres ja til et regeringssamarbejde med SPD.

Angela Merkel gratulerer socialdemokraterne med deres valg:

»Jeg lykønsker SDP med dette klare resultat og ser frem til yderligere samarbejde til gavn for vores land,« siger hun i en udtalelse.

Formelt skal Forbundsdagen dog først godkende, at Merkel fortsætter i spidsen for den kommende regering, men det bliver næppe et problem, nu hvor flertallet er på plads. Derefter følger de endelige ministerposter.