»Træd ind, sig nej«: Medlemmerne er væltet ind i SPD, men er det for at stemme nej?

Mens forbundsdagsvalget i Tyskland var en fuser for det socialdemokratiske SPD, er det siden årsskiftet væltet ind med nye medlemmer. Over 24.000 har således meldt sig ind, siden det stod klart, at SPD ville forsøge at danne regering med CDU.

Medlemseksplosionen er kommet samtidig med kampagnen "Tritt ein, sag' nein" (Træd ind, sig nej, red.), som har opfordret folk til at blive en del af partiet for at stemme imod en såkaldt GroKo, stor koalition.

Den socialdemokratiske ungdomsorganisation, Juso, har været særligt højlydt i sin modstand, og formanden Kevin Kühnert er blevet billedet på de SPD'er, som ikke ser en mening med at fortsætte koalitionen, som man har haft de seneste fire år.

Martin Schulz opgiver udenrigsministerjob

Delegerede fra SPD skulle i januar stemme om, hvorvidt partiet kunne gå ind i de formelle regeringsforhandlinger med CDU. Det blev til en kneben sejr til jasiden, og nu skal medlemmerne således give deres besyv med om regeringsaftalen.

Over tre uger skal de 463.723 medlemmer stemme om, hvorvidt de støtter op om aftalen. Resultatet bliver offentliggjort den 4. marts.

Og spørgsmålet er, om de nye medlemmer udelukkende er trådt ind i SPD for at sige nej. Kevin Kühnert har udtalt, at han ikke håber, at der er tale om såkaldte afstemningsturister, men folk, som ønsker at blive i partiet og bygge SPD op igen. Og fra den socialdemokratiske ledelse har meldingen lydt, at der er tale om folk, som tror på SPD. Hvorvidt de så mener, at SPD er bedst tjent uden for regeringen, vil tiden vise.

Kühnert er netop taget på en turné rundt i landet for at tale sin sag, som går under hashtagget #NoGroko. Formanden, Martin Schulz, skal ligeledes rundt i landet og plædere for et ja.

Formanden for den socialdemokratiske ungdomsorganisation, Juso, Kevin Kühnert. Foto: Oliver Dietze/AP

De seneste dages begivenheder har ikke givet megen ro omkring regeringsaftalen. Således annoncerede SPD's formand, Martin Schulz, onsdag, at han ville træde tilbage som formand for at blive udenrigsminister i den nye regering.

Det blev kritiseret af den nuværende udenrigsminister, Sigmar Gabriel, som sagde til aviserne under Funke-Mediengruppe:

»Det, som bliver tilbage, er egentlig kun beklagelsen over, hvor respektløst vores omgang er blevet i SPD, og hvor lidt et ord tæller.«

Det blev af flere medier tolket som et udtryk for, at Schulz havde lovet Gabriel, at han kunne fortsætte som udenrigsminister i en ny regering. Gabriel trak sig som formand og som spisdskandidat for partiet for at lade Schulz tage over.

Og der gik da også kun to dage, før Schulz tog ordene i sig igen. Han ville ikke være udenrigsminister alligevel, og sagde samtidigt, at han »oprigtigt« håbede på, at »persondebatten i SPD vil ophøre.«

Flere tyske medier erfarer, at partiledelsen var klar til at tvinge Schulz til at afstå fra udenrigsministerposten. Årsagen skulle være frygt for, at Schulz' ministerambitioner ville betyde et nej til den store koalition. Schulz havde tidligere understreget, at han aldrig ville blive en del af et kabinet under Angela Merkel.

Hvem, der skal være udenrigsminister i stedet, er endnu uvist.