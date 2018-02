Martin Schulz opgiver udenrigsministerjob i ny tysk regering

De tyske socialdemokraters formand, Martin Schulz, oplyser, at han ikke skal være minister i en ny regering. Han var ellers udset til posten som udenrigsminister.

- Jeg erklærer hermed, at jeg giver afkald på at træde ind i forbundsregeringen og håber samtidig oprigtigt, at persondebatten inden for SPD vil ophøre, siger han ifølge dpa.

Meddelelsen kommer, efter at flere personer i partiledelsen har udtrykt deres utilfredshed med Schulz.

- Fra 100 til nul, lyder en overskrift på Bilds netavis om Schulz' beslutning.

Onsdag blev Merkels konservative parti CDU, søsterpartiet CSU og SPD enige om at danne en koalitionsregering.

Oprindeligt havde Schulz meddelt, at han ikke ønskede et job i Merkels regering.

Men onsdag lød det fra ham selv, at han ville påtage sig posten som udenrigsminister.

Tysklands store partier er enige om koalition

Det blev kritiseret fra flere sider. Blandt andet af den nuværende udenrigsminister, partifællen Sigmar Gabriel, der udtalte, at der var tale om "mangel på respekt".

Det hænger formentlig sammen med, at Gabriel selv har afstået både fra posterne som partileder og kanslerkandidat mod at få en udenrigsministerpost.

Flere medier erfarede også, at partiledelsen var klar til at tvinge Schulz til at afstå fra udenrigsministerposten.

Schulz' udmelding kan få stor betydning for den kommende urafstemning, hvor alle SPD's medlemmer skal tage stilling til regeringsaftalen mellem CDU, CSU og SPD.

Der har været frygt for, at debatten om Martin Schulz' person og fremtidige rolle vil overskygge det egentlige tema for afstemningen.