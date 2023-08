Kina laver øvelser ved Taiwan efter vicepræsidents USA-besøg

Ministeriet har fordømt militærøvelsen. Ministeriet siger, at det vil udsende de passende styrker til at besvare øvelserne, og at det har evnen, viljen og selvtilliden til at sikre national sikkerhed.

- Iværksættelsen af militærøvelsen er ikke bare noget, der ikke hjælper på freden og stabiliteten i Taiwanstrædet, det understreger også Kinas militære mentalitet, siger ministeriet i en udtalelse.

Taiwanske embedsfolk har sagt, at det var sandsynligt, at Kina ville udføre militærøvelser nær øen i denne uge og bruge Lais mellemlanding som påskud for at intimidere vælgerne inden næste års præsidentvalg.

Kina har særligt antipati mod Lai, fordi han tidligere har sagt, at han er en ”praktisk arbejder for taiwansk uafhængighed”.