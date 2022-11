Censur kan have mange udtryksformer. Hvordan censurerer man for eksempel et blankt stykke hvidt papir?

Tilsyneladende fandt de kinesiske myndigheder en løsning på det problem, da Kinas største papirhandel ifølge et dokument, der cirkulerede på de tilgængelige sociale netværk, meddelte, at den stoppede salget af hvidt A4-papir fra tirsdag morgen.