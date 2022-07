Kriseramte Sri Lanka forlænger nødretstilstand med en måned

Nødretstilstanden i Sri Lanka bliver forlænget med en måned.

Det står klart, efter at et flertal i landets parlament har stemt for at forlænge nødretstilstanden, der blev indført 17. juli af præsident Ranil Wickremesinghe.

Parlamentet har vedtaget det trods store protester fra oppositionspartier.

Det kræver et flertal i parlamentet at forlænge nødretstilstanden, hvis den skal vare længere end to uger.