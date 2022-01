Militærleder har fået 15 års fængsel for Bali-angreb i 2002

Knap 20 år efter at bomber sprang på Bali, er Aris Sumarsono, bedre kendt som Zulkarnaen, blevet idømt 15 års fængsel for at være en af hovedarkitekterne bag angrebet.

Læs mere om bombeangrebet her:

Bombeangrebet på Bali fandt sted 12. oktober 2002 klokken 23.05 indonesisk tid.

Angrebet, der af myndighederne blev kategoriseret som terror, er det mest dødelige i Indonesiens historie.

202 personer omkom, mens over 300 blev såret. 38 af de omkomne var fra Indonesien, mens resten var turister.

Cirka 300 danskere befandt sig på Bali. Tre af dem mistede livet.

Angrebet omfattede tre bomber: En i rygsækken på en selvmordsbomber på baren Paddy’s Bar, en bilbombe foran natklubben Sari Club - begge i turistområdet Kuta - og en mindre bombe uden for det amerikanske konsulat i Denpasar.

Medlemmer af den islamiske organisation Jemaah Islamiyah blev dømt for angrebet.

Jemaah Islamiyah opererer over det meste af det sydøstlige Asien og begyndte sine aktiviteter omkring 1997. Gruppens overordnede mål er at skabe en islamisk stat ud af dele af Malaysia, Indonesien, Filippinerne og Singapore.

Aris Sumarsono, bedre kendt som Zulkarnaen, er anklaget for at være en af hovedarkitekterne bag angrebet.

Zulkarnaen er tidligere militærchef for Jemaah Islamiyah, der har forbindelser til al-Qaeda. Han undgik at blive anholdt mange år efter at være blevet udnævnt som mistænkt for bomberne på Paddy’s Bar og Sari Club.

Zulkarnaen blev først anholdt i december 2020 på den indonesiske ø Sumatra. Ugen tidligere blev en formodet bombemager ved navn Upik Lawanga anholdt.

De to blev stillet for hver deres retssag ved den samme domstol.

