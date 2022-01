Indonesien har godkendt plan om at flytte hovedstad til Borneo

Indonesiens parlament har godkendt et lovforslag om at flytte landets hovedstad fra Jakarta til Kalimantan på øen Borneo.

I forbindelse med præsentationen af planen i 2019 udtrykte miljøaktivister skepsis over for den nye hovedstads placering. De frygter, at det vil gå ud over Borneos skove, hvor blandt andet orangutanger og næseaber har hjemme.

- Beslutningen vil få betydning for miljøet. Jakarta har været ramt af forurening, vandkrise og oversvømmelse. Vi vil ikke have de problemer i den nye hovedstad, lød det dengang fra Jasmine Puteri fra Greenpeace i Indonesien.

Ifølge Indonesiens præsident vil etableringen af den nye hovedstad koste cirka 221 milliarder kroner.