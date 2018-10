Efter 10 dødsfald og 400.000 tons stål: Verdens længste bro over åbent hav er nu indviet

Efter ni år og 130 mia. kr. i byggeomkostninger er verdens længste bro over åbent hav tirsdag blevet indviet.

Der er tale om den 55 km lange Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge, der forbinder Hongkong med Macao og byen Zhuhai på det kinesiske fastland.

Top 10 7 ud af 10 af verdens længste broer ligger i Kina. 164,8 km, Danyang–Kunshan Grand Bridge, Kina 113,7 km, Tianjin Grand Bridge, Kina 79,7 km, Weinan Weihe Grand Bridge, Kina 55 km, Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge, Kina 54 km, Bang Na Expressway, Thailand 48,2 km, Beijing Grand Bridge, Kina 38,4, Lake Pontchartrain Causeway, USA 36,7 km, Manchac Swamp Bridge, USA 35,8 km, Yangcun Bridge, Kina 35,7 km, Hangzhou Bay Bridge, Kina Kilde: Verdenslisten/Wikipedia

Til sammenligning er Storebæltsforbindelsen, der stod færdig i 1998, knap 17 km lang og kostede omkring 26,5 mia. kr. at opføre.

Byggeriet af Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge begyndte tilbage i 2009, og broen skulle efter planen have været færdig i 2016.

Men efter at være blevet forsinket adskillige gange, kunne den kinesiske præsident, Xi Jinping, tirsdag klippe snoren og erklære broen for åben.

Kina bygger verdens længste bro mellem Hong Kong og fastlandet

Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge, der er den længste af sin art og den fjerde længste bro på verdensplan, består af seks kørebaner, en undersøisk tunnel og fire kunstige øer.

Der er ifølge New York Times blevet brugt mere end 400.000 tons stål til opbygningen af den, og ifølge de kinesiske myndigheder kan broen modstå større jordskælv, som måler op til 8 på richterskalaen, voldsomme orkaner samt påsejling af større fragtskibe.

Med den nye broforbindelse kan de 68 mio. indbyggere, som bor i havneområdet, broen forbinder, se frem til, at rejsetiden mellem Hongkong og fastlandet bliver reduceret fra tre timer til en halv time.

Det er dog ikke alle, der kan tage turen over broen i deres egen bil. Det kræver således en særlig tilladelse for private at krydse broen, og de fleste skal derfor parkere bilen og betale for at krydse broen i særlige shuttlebusser.

Her kan DSB ikke være med: 13 timers rejsetid skåret af en tur på 2.000 km Højhastighedstog mellem Hongkong og Beijing forkorter rejsetiden, men følger også en politisk køreplan.

Broprojektet har gennem årene affødt massiv kritik i Hongkong, hvor man frygter, at den nye broforbindelse vil medføre en massiv tilgang af turister. I forvejen havde regionen i 2016 besøg af over 56 mio. turister.

Samtidig er byggeprojektet flere gange blevet kritiseret for manglende sikkerhed. Ifølge New York Times er mindst 10 arbejdere døde i forbindelse med opførelsen, ligesom 275 er kommet til skade.

Men trods forsinkelse og kritik er verdens længste bro over åbent hav altså blevet færdig og nu også indviet. Onsdag åbner den officielt for trafik.

Nedenfor kan du se en række billeder af broen.

Foto: Kin Cheung/AP

Foto: Anthony Wallace/Wallace/AFP

Foto: Aly Song/Reuters

Foto: Bobby Yip/Reuters