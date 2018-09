FN's rapport konstaterer bekymring for »utallige meldinger om tilbageholdelse af et stort antal etniske Uyghurs og andre muslimske minoriteter uden mulighed for kommunikation, som foregår ofte over lange perioder uden at blive anklaget eller undersøgt under påskud af terrorisme og religiøs ekstremisme.«

FN estimerer, at det drejer sig om et sted mellem 10.000 personer og op til en million personer, som bliver tilbageholdt og sendt i lejre.

Kilde: FN Rapport om Kina, Committee on the Elimination of Racial Discrimination 30. august 2018.